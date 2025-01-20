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Van, Bitlis ve Muş'ta Kar Yağışı Yolları Kapattı

Van, Bitlis ve Muş'ta Kar Yağışı Yolları Kapattı
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Van, Bitlis ve Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 293 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van'da 98 mahalle ve 157 mezra, Bitlis'te 27 köy yolu, Muş'ta ise 11 köy yolu kapandı. Yerel yetkililer, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 293 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 98 mahalle ile 157 mezranın yolu kapandı.

Sıkıntı yaşanmaması için 270 araç ve 618 personelle kapalı mahalle ve mezra yollarıyla kentteki ana arterlerde çalışma başlatıldı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kardan kapanan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş

Muş merkez ve ilçelerinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 11 köy yolunun kapandığını belirtti.

Yentür, yolların açılması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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