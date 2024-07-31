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Van, Bitlis ve Muş'ta İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Van, Bitlis ve Muş'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Van, Bitlis ve Muş'ta, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterildi, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Van Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, ikindi namazında Hz. Ömer Camisi'nde bir araya geldi.

İran'da suikasta uğrayan Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılan katılımcılar, İsrail'e tepki gösterdi.

Katılımcılar adına açıklama yapan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Muhammed Garip Cesur, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlattı.

İsrail'in İsmail Heniyye'ye suikast düzenlediğini belirten Cesur, "Komutan Heniyye çok arzuladığı ve hasretle beklediği şehadet makamına kavuşmuştur. Liderleri şehit olan bir hareket asla yenilmez. Bugün herkes İsrail terör örgütünün alçaklığına tanık olsun. Masum, mazlum şehitlerin kanı, 100 bin gazinin acısı dünyanın merhametine, zulümlerin son bulmasına vesile olmuyorsa azap olsun." diye konuştu.

Bitlis

Bitlis Ulu Cami'de ikindi namazının ardından Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından Diyanet-Sen Bitlis Şube Başkanı Behzat Durak açıklama yaptı.

Heniyye'nin özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillisindeki binlerce mücahitten biri olduğunu belirten Durak, şunları kaydetti:

"Tüm Filistin halkının başı sağ olsun. Yeryüzünün tüm vicdanlı insanları İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun. Filistin'deki tüm şehitlerimizin aziz kanları, imanını muhafaza, vatanını müdafaa için direnen bütün şehitlerin hatırına, Gazze'deki bu zulmü ümmetin uyanışına, siyonist vahşetin sonuna, özgür Filistin'e ve Kudüs'ün özgürlüğüne vesile kıl."

Açıklamanın ardından katılımcılar tekbirler getirerek "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Muş

Muş Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş, Çağlayan Camisi'nde bir araya geldi.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından sonra dua edildi.

Heniyye'nin İslam'ın ve ümmetin şehidi olduğunu belirten Demir, "Bütün çocuklarını, malını, mülkünü, her şeyini İslam ve Mescid-i Aksa için verdi. Gözünden bir damla yaş bile akmadı. 'Bizim canımız, malımız, evladımız İslam için, Mescid-i Aksa için feda olsun' deyip ruhunu teslim eden İslam şehididir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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