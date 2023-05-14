Van, Bitlis ve Hakkari'de oy kullanma işlemleri sürüyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Van, Hakkari ve Bitlis'te, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemleri devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yardım almadan yürüyemeyen KOAH hastası Mehmet Şerif Koç, 112 Acil Sağlık ekiplerince evinden alarak kayıtlı olduğu sandığın bulunduğu okula götürüldü.

Cevdetpaşa Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Koç oy kullanmak için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla oy kullanacağı Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulu'na götürülen Koç 2152 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra evine götürülen Koç sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Erciş ilçesinde de Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Ortopedi bölümünde yatarak tedavi gören 60 yaşındaki Zülfiye Duruhan ambulansla, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Ulupamir Mahallesi'ne götürüldü.

Sedyeye alınan Koç, burada oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Taşıma yöntemiyle oy kullandılar

Hakkari'de, merkeze bağlı 9 köy ile Durankaya beldesindeki 2 mahallenin sandığı, oy işlemleri için uygun koşullar olmadığı için yakın köy ve mahallelerdeki okullara kuruldu.

Valiliğin tahsis ettiği minibüslerle köylerinden alınarak kayıtlarının bulunduğu köy ve mahallelere taşınan seçmenler buralardaki sandıklarda vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Çimenli Köyü İlk ve Ortaokulu'na getirilen Kavaklı ve Oğul köylerindeki 226 seçmen oylarını kullandıktan sonra evlerine döndü.

Kavaklı Köyü Muhtarı Adil Kurt, köylerindeki seçmenleri Çimenli köyüne taşıdıklarını ve oylarını burada kullandıklarını söyledi.

Köyde 121 seçmenin bulunduğunu aktaran Kurt, "Seçim çok güzel geçiyor. Vatanımıza, milletimize hayırlı olur inşallah. Köyümüzün yakınında Yoncalı köyü var. Oradaki seçmenler de Olgunlar köyüne götürüldü. Kendi imkanlarıyla, Valiliğin tahsis ettiği araçlarla gidenler var. Oylarını kullananlar tekrar araçlarla köylerine götürülüyor." diye konuştu.

Oğul köyünden gelen Rauf Turan da oy sandıklarının Çimenli köyünde kurulduğunu belirterek "Köydekilerin çoğu gelip oyunu kullandı. Biz de kullanıp gideceğiz. Herkese hayırlı olsun." dedi.

Ahıska Türkleri sandık başına gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2016'da Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türkleri de oy kullandı.

İlçenin Tunus Mahallesi'nde bulunan Abdurrahman Gazi İlkokulu'na gelen Ahıska Türkleri oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ahıska Türklerinden Rüstem Kibar, "Seçime geldik. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.