Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de öğrenciler ders başı yaptı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla programlar düzenlendi.

Van'da 1611 okulda 275 bin 363 öğrenci ve 20 bin 95 öğretmen ders başı yaptı.

Edremit İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları gösterisinin ardından öğrencilerle ilk ders zilini çalan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Eğitime ayrı bir önem verdiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrenciler, size başarılar diliyorum. Kitap okumayı ihmal etmiyor, sağlığınıza dikkat ediyor, derslerinize çalışıyorsunuz. Her zaman yanınızda olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Kütüphaneleri güzel kitaplarla doldurduk. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Gece gündüz demeden çocuklarımıza bir şeyler öğretmek için fedakarca çalışıyorlar. Yaklaşık 3 yıl 4 aydır burada görev yapıyorum. Bu sürede kentte 246 okulu tamamlamak üzereyiz. Bunlardan 140'ı anaokulu. Biz devletimizin, milletimizin, Bakanlığımızın, Valiliğimizin ve Belediyemizin imkanlarını eğitime kullandık. Bununla gurur duyuyoruz çünkü eğitim bir milletin geleceği, çocuklarımızın hayali demek. Biz de gençlerimizin ve çocuklarımızın hayallerine katkı sağlıyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ise Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocukları geleceğe en güçlü şekilde hazırladıklarını ifade etti.

Okulların sadece eğitim yuvaları olmadığını aynı zamanda birer aile ocağı olduğunu dile getiren Aras, "Yeni eğitim öğretim yılına Tarım ve Orman Bakanlığımızın iş birliğiyle 'orman sevgisi' temasıyla başladık. İlk haftayı, çocuklarımıza ormanları koruma bilincini aşılayacak etkinliklerle açacağız. Yeşil vatanımıza sahip çıkmak hepimizin görevi." dedi.

Törene, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek de katıldı.

Bitlis

Bitlis genelinde 96 bin 196 öğrenci ve 6 bin 520 öğretmen ders başı yaptı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla kentteki okullarda ilk ders zili çaldı.

Aileleriyle okula gelerek arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, törenlerin ardından sınıflara alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, il genelindeki 787 okulda 96 bin 196 öğrenci ve 6 bin 520 öğretmen için ilk ders zilinin çaldığını belirtti.

Kaya, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Muş

Muş'ta 699 okulda 104 bin 321 öğrenci ve 6 bin 838 öğretmen ders başı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, merkeze bağlı Suvaran köyündeki okulda program düzenledi.

Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okuldaki programda çocuklarla sohbet etti, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Altay, daha sonra öğretmenler ve öğrencilerle okul bahçesinde fidan dikti.

Hakkari

Hakkari'de de Şehit Erol Olçok İlkokulu ve Ortaokulunda tören düzenlendi.

Törene katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, okula yeni başlayan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti hediye etti.

Minik öğrencilerin heyecanına ortak olan Çelik, onlarla sohbet etti, başarı dileklerini iletti.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Çelik, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu, görüş ve önerilerini dinledi.

Çelik, Valilik ve Belediye olarak okula yeni başlayan öğrencilerin heyecanını paylaşmayı, ailelerin de bütçesine bir nebze katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Çocuklarımızın eğitim hayatına destek olmanın, onların daha güzel bir geleceğe hazırlanmasına katkı sunmanın kendileri için bir onur olduğunu ifade eden Çelik, "Eğitime her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının Hakkari eğitim camiası başta olmak üzere tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İl genelindeki 437 okulda 57 bin 207 öğrenci ve 4 bin 571 öğretmenimiz ders başı yaptı." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise eğitime verdiği desteklerden dolayı Çelik'e teşekkür etti.