Erciş'te karne heyecanı yaşandı Ana okul öğrencilerinin karne almaları Ortaokul öğrencilerin karne almaları Esin Afra Karaca ile röportaj Okul bahçesindeki öğrenciler VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda 228 okulda 53 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Ana okul öğrencilerinin karne almaları Ortaokul öğrencilerin karne almaları Esin Afra Karaca ile röportaj Okul bahçesindeki öğrenciler VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda 228 okulda 53 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı. AA / Necmettin Karaca - Güncel Güncel Haberler

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