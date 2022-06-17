Erciş'te karne heyecanı yaşandı
AA - Necmettin Karaca - Güncel
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Ana okul öğrencilerinin karne almaları Ortaokul öğrencilerin karne almaları Esin Afra Karaca ile röportaj Okul bahçesindeki öğrenciler VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda 228 okulda 53 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Ana okul öğrencilerinin karne almaları
Ortaokul öğrencilerin karne almaları
Esin Afra Karaca ile röportaj
Okul bahçesindeki öğrenciler
VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda 228 okulda 53 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
AA / Necmettin Karaca - Güncel