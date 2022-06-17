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Erciş'te karne heyecanı yaşandı

AA - Necmettin Karaca - Güncel
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Ana okul öğrencilerinin karne almaları Ortaokul öğrencilerin karne almaları Esin Afra Karaca ile röportaj Okul bahçesindeki öğrenciler VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda 228 okulda 53 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ana okul öğrencilerinin karne almaları

Ortaokul öğrencilerin karne almaları

Esin Afra Karaca ile röportaj

Okul bahçesindeki öğrenciler

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda 228 okulda 53 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

AA / Necmettin Karaca - Güncel

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