Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı törenlerle kutlandı.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Ozan Balcı, makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Beşyol Meydanı'nda törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Tören geçişiyle sona eren programa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Garnizon Komutanı 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okunduktan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bitlis Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Fatih Özel yaptı.

Öğrencinin şiir okuduğu törende, Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç askeri araçla vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı.

Programda Bitlis Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri tüfekli hareketler gösterisi sundu.

Tören geçiyle sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari

Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

Muş

Muş'ta Taşo Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Tören, Vali Avni Çakır'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Programa, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.