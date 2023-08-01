Van Bisikletliler Platformu Farkındalık Etkinliği Düzenledi

Van Bisikletliler Platformu üyesi 60 kişi, 'arabadan inin bisiklete binin' sloganıyla düzenlenen farkındalık etkinliği kapsamında pedal çevirdi. Gönüllüler, trafikte sürücülerin dikkatini çekmek için slogan atarak İskele Caddesi'nden Van Gölü Feribot İskelesi'ne kadar bisiklet sürdü. Etkinlikte bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve dikkatli sürüş konusunda uyarılar yapıldı.

Van Bisikletliler Platformuna üye 60 kişi, "arabadan inin bisiklete binin" sloganıyla düzenlenen farkındalık etkinliği kapsamında pedal çevirdi.

Valilik önünde bisikletleriyle bir araya gelen gönüllüler, buradan İskele Caddesi'ni kullanarak Van Gölü Feribot İskelesi'ne kadar bisiklet sürdü.

Trafikte sürücülerin kendilerini fark etmesi için slogan atarak ilerleyen gönüllüler, bitiş noktasında dikkatli bisiklet kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Grup adına açıklama yapan Yeşilay Van Bölge Koordinatörü Hakan Durgun, bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu, kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Farkındalık oluşturmak için her ay bir etkinlik yapmaya çalıştıklarını belirten Durgun, şunları kaydetti:

"Kentteki trafik sorununun çözülmesi bizim için çok önemli. Sorunu çözmek için tüm gönüllüleri bisiklet sürmeye davet ediyorum. Unutmayalım ki bisiklet de bir ulaşım aracıdır. Trafikte bulunan tüm araçların bisikletlilerle aynı kurallara ve haklara sahip olması gerekiyor. Bu kapsamda yapılan tüm etkinlikleri önemsiyoruz."