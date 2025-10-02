Van Belediyesi'nden Yaşlılar Günü Kutlaması

Van Büyükşehir Belediyesi, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" kapsamında, yaşlı bireylere yönelik gezi programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yaşlıların sosyal yaşama katılımını desteklemeye, moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, belediye görevlileri tarafından evlerinden alınan yaşlı bireyler, servislerle Tuşba ilçesindeki seyir tepesine götürüldü.

Burada kentin manzarasını izleyen katılımcılara, ikramda bulunuldu, talepleri dinlendi.

Etkinliğe katılan Şaban Şabanoğlu, "Her yeri gezdik. Bu tür geziler bize moral veriyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Etkinlikten memnun kaldığını belirten Mustafa Yalnızkurt ise temiz havanın keyfini çıkardıklarını söyledi.