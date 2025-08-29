VAN Başkale'de Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı

Güncelleme:
VAN'ın Başkale ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, silahlar ve çeşitli finansal belgeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik 28 Ağustos'ta Başkale ilçesinde belirlenen 3 ev ve bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yivsiz av tüfeği, 6 şarjör, 42 fişek, 50 tüfek kartuşu ile çok sayıda çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
