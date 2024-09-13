Bakan Işıkhan: İşten Çıkarılan İşçilerin Yanındayız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, belediyelerin işten çıkardığı işçilerin yanında olacaklarını belirterek, Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti; ben de açıkça uyardım. Belediye işçilerinin ekmeğiyle oynamayın dedim. Ama maalesef bazı belediyelerde, binlerce işçinin, emekçinin, ekmeğiyle oynandı. Belediye yönetimlerinin kadrolaşma adına binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığı bir tabloyla karşılaştık. Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan kutsaldır. Kimsenin; çalışanların emeğini, ekmeğini heba etmeye, umutlarını kırmaya hakkı yoktur dedi.

Vedat Işıkhan, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. İlk olarak Van Valiliğini ziyaret eden Bakan Işıkhan, daha sonra partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı. AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray'ın eşlik ettiği Bakan Işıkhan, parti binasında kendisini karşılamaya gelenlere hitap etti.

Bakan Işıkhan, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan 'Türkiye Buluşmaları' programı kapsamında kente geldiklerini belirterek, Van, bir medeniyetler havzası olması sebebiyle, kadim kültürü, tarihi, coğrafyası ve doğasıyla hem bölgemizin hem de ülkemizin yükselen bir değeri haline gelmiştir. Devletimiz, bugüne kadar yapılan 167 milyar lirayı aşan yatırımla Anadolu'nun sınır kapısı konumunda olan şehrimizin değerine değer katmıştır. Sadece Van'a yönelik çalışma hayatı yatırımlarımız dahi 4 milyar lirayı aşmış durumda. Maalesef Van, 2011 yılında yaşadığımız büyük deprem felaketiyle yerle bir olmuş, hem büyük can kayıpları hem de maddi kayıplar yaşamıştık. Ancak hükümet olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek çok kısa bir zamanda şehri adeta yeniden inşa ettik, ayağa kaldırdık. Aynı şekilde bu güzel şehri terör belasından temizleyen yine AK Parti oldu. Tehditle, şiddetle, yapılan her eseri yakıp, yıkıp, yok ederek şehirlerimizi yaşanmaz hale getirenlere rağmen Van'ın içindeki cevherden hiçbir zaman umut kesmedik. Kadim yurdumuzun her kilometrekaresi için cansiperane bir mücadele verdik. İnşallah bundan sonra Van'ı daha da geliştirmeye büyütmeye devam edeceğiz. Terörle destekçiliğiyle, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, biz devlet olarak bu şehri; kan dökmeyi, kaosu ve halk düşmanlığını kendine siyasi ilke edinmiş terör odaklarının merhametine terk etmeyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız AK Parti'nin büyük şehirlerden en ücra beldelere, köylere varıncaya kadar, ülkemizin her bir köşesine hizmet ulaştırma azmiyle; kimliği, görüşü ne olursa olsun ülkemizin her bir ferdini baş tacı yapan millet sevdamızla yapacağız. 23 yıldır vatan millet sevdamıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği o güzel ifadeyle, 'Aşkla çalışan yorulmaz' diyeceğiz ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz dedi.

AK PARTİ, SEÇİMDEN SEÇİME MİLLETİ HATIRLAYAN BİR PARTİ DEĞİL'

AK Parti'nin hiçbir zaman seçimden seçime sahaya çıkan, milleti hatırlayan bir parti olmadığını söyleyen Bakan Işıkhan, Bunu en iyi aziz milletimizin kendisi bilir. Bunu en iyi Vanlı hemşehrilerim bilir. Partimiz kurulduğu günden bu yana sokaklardadır, halkımızın içindedir. AK Parti değişimi, sokaklardan sahalardan başlatmış bir partidir. AK Parti milletimizle her an istişare içerisinde olan, alacağı her hayati kararda, atacağı her mühim adımda doğrudan halka danışan bir yönetim anlayışını benimsemiş bir partidir.23 yıldır bu anlayışla yol yürümüş, bu anlayışla hareket etmiştir. Merhum Üstat Sezai Karakoç'un ifade ettiği gibi, 'Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız.' İşte bu anlayışla AK Parti hiçbir zaman 'tamam artık bitti' diyerek köşesine çekilen bir parti olmamıştır. AK Parti aynı zamanda, 81 il, 922 ilçenin tamamında, yaşlısıyla, genciyle, çalışanıyla, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle yediden yetmişe her bir vatandaşıyla sürekli temas halinde olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Aziz milletimizin bizlere verdiği bu sorumluluğu, tarihin bizlere emanet ettiği bu bayrağı, partimize ve kadim devlet geleneğimize yakışır şekilde yerine getirmeye, dalgalandırmaya devam edeceğiz. Milletimiz bizi bu göreve layık gördüğü sürece de büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. Bildiğiniz gibi mart ayında yerel seçim maratonumuzu hayırlısıyla tamamladık. Seçimi gündemimizden çıkardık diye konuştu.

'BELEDİYELERİN İŞTEN ÇIKARDIĞI İŞÇİLERİN YANINDA YER ALACAĞIZ'

Belediyelerin işten çıkardığı işçilerle ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, Demokratik süreçlerin bir gereği olarak, çeşitli belediyelerde yeni yönetimler göreve geldi. Fakat bu görev değişimlerinde maalesef, demokrasinin ruhuna aykırı, adaletin terazisini sarsan uygulamalara şahit olduk. Seçimlerden sonra sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, ben de açıkça uyardım. Belediye işçilerinin ekmeğiyle oynamayın dedim. Ama maalesef bazı belediyelerde, binlerce işçinin, emekçinin, ekmeğiyle oynandı. Belediye yönetimlerinin kadrolaşma adına binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığı bir tabloyla karşılaştık. Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan, kutsaldır. Kimsenin çalışanların emeğini, ekmeğini heba etmeye, umutlarını kırmaya hakkı yoktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, bu süreçte durumu yakından takip ettik, etmeye devam ediyoruz. Belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattık. Teftişler sonucunda gördük ki, işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir. Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik ve işçilerin haklarını korumak adına gereken tüm adımları attık. Bu karanlık tablonun yaşandığı belediyelerden ikisi de maalesef Van'da; Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi. Bizim anlayışımız şu; emek ve alın teri siyasetin malzemesi olamaz. Biz, işçinin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve herkesin ekmeğine sahip çıkmakla mükellefiz. Gerek Van'da gerek diğer illerde yaşanan bu işçi kıyımını asla görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Haksızlığa uğrayan işçilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız diye konuştu.

16 BELEDİYEYE 25 MİLYON 700 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

İşçilere bu hukuksuzluğu yapan belediyelerin neredeyse tamamının sözde emekçinin yanında olduğunu söyleyen, emek üzerinden siyaset yapan partiler olduğunu kaydeden Bakan Işıkhan, Bunların hangi partiler olduğunu anladınız. Bu partilerin emekten yana olduklarını iddia etmeleri ne kadar yalansa, işçilerin haklarını hiçe saymaları da o kadar acı vericidir. Halkın güvenini suistimal eden bu anlayışın, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduk. Ama kimse merak etmesin, biz devlet olarak her zaman mağdurların yanındayız. Hukuk çerçevesinde bu haksızlıkların peşini bırakmayacağız. Gereğini yapacağız. Nitekim yapıyoruz da. Sendikal baskı toplu işte çıkarma, ayrımcılık gibi konularda incelemelerini tamamladığımız 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık. Bunun yanında, işçilere ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladık. Kalan 69 milyon liranın da işçilere ödenmesi için idari yönden adımları attık. Bunu da ödeteceğiz. Ayrıca, konusu suç teşkil eden eylemler için de bakanlık olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hukuken emekçilerimizin yanında, takipçisi de olacağız. Nitekim en son bildiğiniz gibi Van'da haksız yere işten atıldığı için 21 işçimiz mahkeme yoluyla işlerine iade edildi. Diğer vatandaşlarımızın da bu hukuki süreçte yanlarındayız. Bunlar gibi teftişlerimizin devam ettiği belediyeler var. Oralarda da eğer bir hak gaspı tespit edersek gerekeni yapacağız. Bu konuda son söz olarak şunu söylüyorum; işçilere, emekçilere bu zulmü reva görenler, bir daha ağızlarına emek ve emekçi lafını almasınlar. Biz emek dostu partileriz demesinler. Biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza giden, her günü çok kıymetli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem içeride hem de dışarıda siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamak, büyüme evresinde olan ülkemiz için hayati bir önem taşıyor. Öncelikle içeride kalkınma hamlelerimizi başarıya ulaştırmak, sonrasında ise küresel ölçekte Türkiye'yi hak ettiği seviyeye çıkarmak hepimizin ortak arzusudur. Son 23 yılda Türkiye'yi, mahallelerimizden başlayarak büyüttük, bugünlere getirdik. İnşallah bugünden sonra da mahallerimize kadar ulaşarak sorunumuz varsa çözmenin gayreti içerisinde olacağız dedi.

Bakan Işıkhan'ın programı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.