Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan AK Parti Teşkilatlarına Vefa Vurgusu

'PARTİMİZİN ÜÇ KADEMESİNİ DE BİR ARAYA GETİREN BU ORGANİZASYONDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Üç kademe Vefa buluşması' programında AK Parti il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Işıkhan, "Doğanın, tarihin, kültürün tek bir coğrafyada bir araya geldiği ender şehirlerimizden birisi olan Van'ın kadim topraklarında, sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birlik, kardeşlik, vefa; AK Parti'nin temel kodlarını oluşturan kavramlardır. 23 yıllık istikrarlı başarının sırrı da tam olarak bu temel kavramlara dayanmaktadır. Tabii bunu, her kongresi olaylı geçen, koltuk kavgasından partisini yönetemeyenler bilemez. AK Parti, sadece seçim zamanı halkı hatırlayan, aslında hatırlarmış gibi yapan ve milleti kandıran bir parti değil; her zaman milletimizle bir arada olan büyük bir sivil toplum hareketidir. Bunu en iyi aziz milletimizin kendisi bilir. Çünkü AK Parti, bir millet hareketidir. AK Parti milletimizin kurduğu bir partidir. Bizzat bu milletin içinden çıkmış kadrolar tarafından kurulmuştur. Davamızın lideri; Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş, bu milletin sinesinde yetişmiş bir vatan evladıdır. AK Parti, hasbi bir memleket sevdası taşıyan herkese kapısını da gönlünü de sonuna kadar açan bir topluluk olduğu gibi; kuruluşundan bu yana bünyesinde görev yapmış, bu davayı omuzlamış hiçbir mensubuna vefasızlık da yapmamıştır. İşte bu özel haslet sadece teşkilatımız çatısı altında görev yapmış olanların idrak edebileceği bir ayrıcalıktır" dedi.

'TERÖRE KURBAN EDİLECEK TEK BİR İNSANIMIZ VE KAOSA KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'

Vizyon için bedeller ödendiğini ve çok badireler atlatıldığını söyleyen Işıkhan, "Milletimizi, dört bir koldan kıskacı altına almaya çalışan iç ve dış odaklar karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Dünya devletlerinin görmezden geldiği Gazze'deki zulme en güçlü sesi Sayın Cumhurbaşkanımız çıkardı. 'Dünya 5'ten Büyüktür' diyerek dünya siyasetine istikameti Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Böyle aziz bir liderin yolunda gitmek, ülküsünü taşımak; her birimiz için tarifsiz bir onur ve mutluluktur. Biz bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları hep birlikte durmadan usanmadan çalışarak elde ettik. Bundan sonra da memleketimizin her bir köşesinin, Van'ımızın sahip olduğu cevheri ortaya çıkarana kadar da durmayacağız, duraksamayacağız. Bizim teröre kurban edecek tek bir insanımız, kaosla, kargaşayla, huzursuzlukla kaybedecek vaktimiz yok. 'Gelecek, ona bugünden hazırlananlarındır' hakikatine binaen; genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, işçisiyle işvereniyle, çiftçisiyle, esnafıyla yediden yetmişe her bir kardeşimizin alın teriyle gelecek yüzyılı inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Bölgede terörün başını ezdikçe, bölgemizi terörden arındırdıkça bölgemizin kalkındığını, geliştiğini ve milletimizin refahının arttığını görüyoruz. Hoca Ahmed Yesevi'nin şu kadim sözü içerisinde bulunduğumuz zamanı ne kadar da güzel özetliyor; kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgahtaki sanatkar; fenalık düşünmeye vakit bulamaz. Ülkemiz ve milletimiz aleyhinde tüm vaktini harcayanların aksine AK Parti çalışanların, hizmet ve değer üretenlerin partisidir. Bu gerçeği aklımızdan çıkarmayacak, tüm engellere rağmen çalışan, üreten istikbali için taş üstüne taş koyan herkesle bu kutlu yolu yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.