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Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı

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Van'da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile birlikte kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı

VAN - Van'da hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetreye ulaştı.

Hafta başından bu yana yurdun büyük bir bölümü etkisi altında alan kar yağışı Van'da da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

"3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 64 santimetre"

Kar yağışı ile birlikte kapanan Yolların yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı Van merkezde, 6, kırsal mahallelerde 20 ila 60, yüksek kesimlerde Çaldıran ilçesinde 55 ve Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise yaklaşık 2 metre 64 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerinden derlenen bilgilere göre Karabet Geçidi 2 metre 64, Rize'nin Çamlıhemşin Palovit Yaylası'nda 202, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi 190, Kars Sarıkamış Kayak Merkezi 173, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi 148, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi 137, Rize Ovit Dağı 133, Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası 132 santimetre olarak ölçüldü.

"Van-Bahçesaray karayolu 24 gündür kapalı"

Van-Bahçesaray karayolunun 80'inci kilometresindeki çığ riski nedeniyle 24 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor. Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından 29 Aralık 2023 tarihinde temizlenerek ulaşma açılırken, araç geçişlerine izin verilmedi. Çığ komisyonu bölgede yaptığı incelemeler sonucu bölgenin çığ riskinin devam ettiğini belirtti. 2 Ocak 2024 tarihinden sonra bölgede belli aralıklarla yağan ve düşen çığlar sonrası yolun ne zaman açılacağına ise çığ komisyonu karar verecek. Bahçesaraylılar ulaşımlarını Bitlis'in Hizan ilçesi bağlantılı yolundan sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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