Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışması
Van-Bahçesaray kara yolunun 41. kilometresine çığ düştü. Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı.
Van-Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışması yapılıyor.
Bahçesaray kara yolunun 41. kilometresine çığ düştü.
Kısa süreli ulaşıma kapanan yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Sis nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, yolda biriken kar kütlelerini temizledi.
Araç geçişlerine açılan yolda, 6 iş makinesiyle yol genişletme çalışmaları yürütülüyor.