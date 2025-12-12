Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Van-Bahçesaray kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatıldı. Alternatif ulaşım yolu olarak Bitlis'in Hizan ilçesi kullanılıyor.
Kar ve tipinin etkili olduğu Van- Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Bahçesaray Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.
Karayolları ekiplerince, Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak trafiğe kapatıldı.
İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel