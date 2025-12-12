Haberler

Van-Bahçesaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Van-Bahçesaray kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu tedbir amaçlı olarak ulaşıma kapatıldı. Alternatif ulaşım yolu olarak Bitlis'in Hizan ilçesi kullanılıyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu Van- Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

Karayolları ekiplerince, Van-Bahçesaray kara yolu, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

