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Van-Bahçesaray kara yolu tedbir amaçlı kapatıldı

Van-Bahçesaray kara yolu tedbir amaçlı kapatıldı

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Karın etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.

Karın etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Kurubaş Mahallesi'nde bazı evleri su bastı, caddelerde su birikintileri oluştu.

Bahçesaray ilçesindeki 2985 rakımlı Karabet Geçidi de kar sonrası beyaza büründü.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Van-Bahçesaray yolu, tedbir amaçlı geçişlere kapatıldı.

İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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