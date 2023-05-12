Van bağımsız milletvekili adayı İdris Ahi miting yaptı

Van bağımsız milletvekili adayı İdris Ahi, Beşyol Meydanı'nda miting düzenledi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Van'dan bağımsız milletvekili adayı olan Ahi, meydanda toplanan yaklaşık 100 kişiye seçim bayraklarını dağıttı, ardından konuşma yapmak için sahneye çıktı.

Alanda beklediği kalabalığı göremeyen Ahi, miting alanı dışında bekleyen vatandaşları kendisini dinlemeye davet etti.

Milletvekili seçilmesi halinde kentte ilk yapacağı işlerden birinin çevre yolunu bitirmek olacağını belirten Ahi, "Kendi evladınıza sahip çıkın. 65 projem var. Eğer bu alanı doldurursanız projelerimi açıklayacağım, yoksa konuşmamı kesmek zorunda kalacağım. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. En az 100 bin kişi bekliyordum. Van'da stat inşa edilmesini sağlayacağım." diye konuştu.

Ahi, konuşmasının ardından mitinge katılanlarla fotoğraf çektirdi.