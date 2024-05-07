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Van'a Mayıs Ayında Lapa Lapa Kar Yağdı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde gece lapa lapa kar yağdı. Bahçesaray ilçesinde mayıs ayının ilk haftasında lapa lapa kar yağdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde evlerinin toprak damlarını kardan temizledi.

Van'a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde gece lapa lapa kar yağdı.

Van'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Bahçesaray ilçesinde mayıs ayının ilk haftasında lapa lapa kar yağdı. İlçede dün akşam saatlerinden itibaren belirli aralıklarla başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde evlerinin toprak damlarını kardan temizledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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