Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a geldi.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a geldi. Kılıçdaroğlu, havaalanında bakır tepside sunulan ekmek, su ve kaya tuzu ile karşılandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, partililer ve bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, eski bir gelenek olduğu belirtilen ekmek, su ve kaya tuzu ikramıyla karşılandı. Yapılan ikramları kabul eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kendisine karşılamaya gelen partilileri selamladı. Parti otobüsünden de bekleyenleri selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti. Geceyi Van'da geçirecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra çalıştaya katılacak.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Van, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title