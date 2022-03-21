Van'a gelen İranlılar, Nevruz'u eğlenerek kutladı

VAN (DHA) - VAN'a gelen İranlı turistler, ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan Nevruz Bayramı'nı, kentte konakladıkları otelin eğlence mekanında farsça müzik eşliğinde eğlenerek kutladı.

İranlılar, ülkelerinde 20 Mart'ta başlayan Nevruz Bayramı tatilini Van'daki çeşitli eğlence merkezlerinde sabahlara kadar eğlenerek geçirdi. Gündüz alışveriş yapan İranlı turistler, dün gece de konakladıkları otelin eğlence merkezinde, Farsça söylenen müzik eşliğinde eğlenerek Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Nevruz Bayramı'nın baharın gelmesi ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlandığını ifade eden turistler, "İran'da Nevruz Bayramı 20 Mart'ta başlıyor ve 13 gün sürüyor. Biz de Van'a geldik. Burada Nevruz Bayramı'nı eğlenerek kutladık. Çok güzel eğlendik. Gündüz de alışveriş yapıyoruz" diye konuştular.

'HAFT SİN' SOFRASI HAZIRLADILAR

Baharın habercisi nevruzu yılbaşı olarak kutlayan İranlılar, kültürlerindeki "haft sin" sofrasını hazırladı. Haft sin' sofrasında sebze, elma, sirke, demir para, sarımsak, buğday ve iğde bulunuyor. Turistler, sofranın önünde hatıra fotoğraf çektirdi.