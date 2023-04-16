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Valizindeki müzik kutusundan uyuşturucu çıktı

Valizindeki müzik kutusundan uyuşturucu çıktı

Güncel Haberler

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde otogarda polisin şüphelenerek üzerinde arama yaptığı Kamuran Sünger'in (50) valizindeki müzik kutusundan yarım kilo metamfetamin çıktı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde otogarda polisin şüphelenerek üzerinde arama yaptığı Kamuran Sünger'in (50) valizindeki müzik kutusundan yarım kilo metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan Sünger, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Nazilli Otogarı'nda şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada şüphelinin valizinde bulunan müzik kutusuna gizlenmiş yarım kilo metamfetamin ele geçirildi. Valizle ilçeye uyuşturucu taşıdığı belirlenen Kamuran Sünger, gözaltına alındı. Sünger, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nazilli Güncel Haberler

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