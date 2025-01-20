Valizinde taşıdığı çocukluk arkadaşlarıyla dünyayı geziyor

Çocukluğundan bu yana biriktirdiği yaklaşık 2 bin oyuncağını evinin bir odasında saklayan koleksiyoner Ulaş Şentürk, çantasında taşıdığı oyuncaklarıyla dünyayı gezip onların ait oldukları yerlerde fotoğraflarını çekiyor.

Çocukluğunda geçirdiği alerjik rahatsızlığı nedeniyle yaşıtlarıyla dışarıda oynayamayan 47 yaşındaki Şentürk, oyuncakları adeta kendine arkadaş edindi. Yıllar sonra oyuncak biriktirmeyi bir tutku haline getiren Şentürk, 1996 yılında odasında oyuncak koleksiyonu oluşturmaya başladı.

Şentürk, yaklaşık 20 yıldır her ay koleksiyonuna yenilerini eklediği, birbirinden farklı parçaların ve nadir türlerin bulunduğu 2 bin parça oyuncağıyla dünyayı gezmeye başladı.

Gittiği ülkeleri temsil edecek oyuncakları da valizine koyan Şentürk, "Çocukluğum" diye tanımladığı oyuncaklarıyla 20 ülke ve 60'tan fazla şehir gezdi.

Seyahatlerinde oyuncaklarını yanından ayırmayan koleksiyonerin bir kompozisyon dahilinde yer alan oyuncaklarının fotoğrafları sosyal medyada ilgi gördü.

"Örümcek Adam", "Batman", "Superman" ve "Woody" başta olmak üzere koleksiyondaki tüm oyuncaklar hem Şentürk'ün macerasına ortak oluyor hem de dünyanın farklı yerlerinde keyifli karelerin birer parçası haline geliyor.

Yaklaşık 2 yıldır yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında okullarda öğrencilere oyuncak fotoğrafçılığı eğitimi de veren Şentürk, İstanbullu çocuklarla toplayacakları oyuncakları, "Oyuncaksız çocuk kalmasın" diyerek depremzede çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

"Oyuncak toplamaya devam ediyorum"

Yaklaşık 11 yıldır oyuncak fotoğrafçılığı da yapan Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana oyuncaklarla özel bir bağ kurduğunu ve onlara düşkün olduğunu anlattı.

Şentürk, oyuncak koleksiyoneri olduğunu dile getirerek, "Çocukluğumun arkadaşlarına dünyayı dolaştırıyorum diyebilirim. Oyuncaksız bir dünyayı hayal edemezdim. Ben o hayali yetişkinliğime de taşıdım. Bir süre hastalıklarımdan dolayı evden çıkamamıştım. Çok fazla arkadaşım olmamıştı. Onların boşluğunu oyuncaklarla doldurmuştum. Büyüdükten sonra da o bağı koparamadım. 1996'da oyuncak koleksiyonuma başladım. Halen oyuncak toplamaya devam ediyorum. Oyuncaklarla gittiğim ülkelerde farklı şehirlerde fotoğraf çekiyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 2 bin parçadan oluşan koleksiyona sahip olduğunu aktaran Şentürk, bir ülkeye gitmeden önce mekanları araştırdığını, hangi oyuncakla nerede fotoğraf çekeceğinin planlamasını yaptığını söyledi.

Ulaş Şentürk, gideceği yerlere uygun malzemeler götürdüğüne dikkati çekerek, "Gittiğim yerlerde insanların tepkisi pozitif oluyor. Herkes kendi çocukluğundan sevdiği, beğendiği çizgi filmden, çizgi romandan bir karakter görmekten mutlu oluyor. Bu hobiyle çok ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

Oyuncaklarının arasında, dünyada ve Türkiye'de sayılı olanların da bulunduğunu vurgulayan Şentürk, tasarım oyuncak yapan arkadaşlarının üretimlerini de koleksiyonuna kattığını, bunlardan birinin de ülkede sadece 10 tane bulunan, ünlü sanatçı Kemal Sunal'ın "Tosun Paşa" karakteri olduğunu dile getirdi.

Şentürk, oyuncak koleksiyonerliğiyle beraber arkadaş çevresini de değiştirdiğini kaydederek, "Eskiden doğum günlerinde Barbie bebek hediye ediyorlardı. 'Bu yaşa geldin hala oyuncaklarla mı oynuyorsun?' diyen çok insan oluyordu ama şimdi giderek bunun ciddi bir mesai gerektiren hobi, bir uğraş olduğunu gördükçe onlar da ilgilenmeye başladı. Koleksiyonerlik konsepti değiştirmediğiniz sürece ömür boyu devam eden bir uğraş." dedi.

Depremzede çocuklara oyuncak ulaştırıp atölye eğitimi vermek istiyor

Koleksiyoner Şentürk, İstanbul'daki okullar ve belediyelerle işbirliği içinde oyuncak toplayıp depremzede çocuklara ulaştırmayı hedeflediğini aktararak, şöyle devam etti:

"2023'ten bu yana İstanbul'daki okullarla fotoğraf etkinliği uygulamalarına başladım. Yaptığım direkt çocukları değil ebeveynleri de ilgilendiriyor. Anne babaların zamanında oynadığı oyuncaklarla çocukları da aynı şekilde oynamaya devam ediyor. Bunu bir adım daha öteye taşıyıp fotoğrafçılıkla birleştirip güzel bir hobi hatta belki gelecekte mesleğe dönüşebilecek bir uğraş edinmelerini sağlamaya çalışıyorum. Teknoloji, özellikle cep telefonu hayatımızda zaman kaybı olan bir araç değil, hayal gücünüzü geliştirecek, yeni ufuklara yol açabilecek bir araç. Oyuncak fotoğrafçılığıyla bunu anlatmaya çalışıyorum. Hem ellerindeki oyuncakları güzel bir hobi için kullanıyorlar hem de ileride meslekleri olabilecek bir uğraş ediniyorlar. Bu sene İstanbul dışındaki belediyelerle de bu atölyeleri yapmayı planlıyorum. Önemli hedefim, deprem bölgesindeki çocuklarla bir araya gelip onlara oyuncak yardımında bulunup oyuncak fotoğrafçılığı eğitimiyle birlikte bir hobi edinmelerini sağlamak."

Şentürk, "Son 10 senedir eşimle birlikte seyahatlerimi birazcık da oyuncakları nerede fotoğraflayabilirim diye düşünerek planlıyorum. Gelecekteki hedefim elimdeki oyuncakları çekebileceğim yerlere gidebilmek." şeklinde konuştu.