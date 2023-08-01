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Valizden uyuşturucu fışkırdı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişinin taşıdıkları valizde yapılan aramada binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valizden uyuşturucu fışkırdı

Kayseri'de valiz içerisinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişinin taşıdıkları valizde yapılan aramada binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli 2 kişinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, yolcu kılığında şehre gelen 2 şüpheliyi yakaladı. Şahısların taşıdığı valizde arama yapan ekipler, 30 bin 145 uyuşturucu hap ve 6 kilo 100 gram plaka esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

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