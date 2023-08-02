Valiz içerisinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 kişi adliyede

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda valiz içerisinde 30 bin 145 uyuşturucu hap ve 6 kilo 100 gram plaka esrar ele geçirildi. Ayrıca 5 kişi daha gözaltına alındı.

Valiz içerisinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Gözaltına alınan 7 kişi adliyede

KAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli T.T. ve A.H.'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, yolcu kılığında şehre gelen 2 şüpheliyi yakaladı. Şahısların taşıdığı valizde arama yapan ekipler, kıyafetlerin arasına zulalanmış 30 bin 145 uyuşturucu hap ve 6 kilo 100 gram plaka esrar ele geçirdi. Yakalanan miktarın; tek seferde Kayseri'de yakalan en yüksek uyuşturucu hap sayısı olduğu bildirildi.

Ayrıca uyuşturucu ticareti ile aralıksız mücadele eden ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda 5 kişi daha gözaltına alındı. Şahıslardan 1 adet ruhsatsız tabanca, 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.