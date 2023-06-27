Valinin durdurduğu aracın sürücüsüne 777 lira ceza

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesinde denetime çıkan Vali Mustafa Tutulmaz sürücüleri uyarılarda bulundu. Valinin durdurduğu bir sürücüye ise araçta fazla yolcu bulundurmak ve emniyet kemeri kullanmamaktan 777 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesinde Vali Mustafa Tutulmaz; beraberinde İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve ekiplerle birlikte Gökgöl Mağarası uygulama noktasında sürücülerin bayramını kutladı. Trafik tedbirleri çerçevesinde güvenli trafik ortamının sağlanması, tatilin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla sürücülere ve yolculara bilgilendirme broşürleri, çocuklara ise düdük verildi.

Sürücülerin trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında uyarılarda bulunuldu. Vali Mustafa Tutulmaz, denetimler sırasında bir aracı durdurdu. Araçta fazla yolcu bulunması ve emniyet kemerinin kullanılmaması üzerine trafik polisleri sürücüsüne 777 lira ceza uyguladı.

Vali ve ekipleri karşısında gören sürücü ise şaşkınlığını gizleyemezken devletin keseceği cezaya razı olduğunu söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, "9 günlük bir tatile çıktık. Tabi vatandaşlarımız için tatil olmakla birlikte biz görevliler için çalışma devam ediyor. Gerek jandarma, polis, sahil güvenlik 9 gün boyunca vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği sağlıklı bir şekilde ulaşımı için 24 saat esasına göre çalışma gayreti içerisindeyiz. 2 bine yakın jandarma, polis ve sahil güvenlik personelimiz 200'e yakın ekiple 24 saat esasına göre 9 gün boyunca alandayız. Vatandaşımızın huzuru için. Bugün de yol kontrolünde sizlerle beraberiz. Vatandaşlarımızın 9 günlük sürede çok hareketli olacağının farkındaydık. Öyle de oluyor. Ancak ilimiz adına bugüne kadar şükür ciddi manada bir olumsuzluk olmadı yollardı. Sadece bir kaç tek taraflı yaralamalı kazalarımız var. Onun dışında genel olarak iyiyiz. Bu şekilde devam etmemiz dileğimiz. Vatandaşlarımıza da uyarıda bulunmak istiyoruz. Yollarımız kalabalık. Uzun yoldan gelen kardeşlerimiz vatandaşlarımız, uzun yola gidenler aynı şekilde dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uysunlar. Öncelikle kendi sağlığımız için daha sonra trafikte bulunan diğer vatandaşlarımızın sağlığı ve yol güvenliği için gerekiyor. Bu süreyi daha vatandaşlarımızın, komşularımızın, yolda bulunan vatandaşlarımızın herkesin huzurunu göz önünde bulundurarak hareket etmeliyiz. Sadece yollarda, evlerimizde, mahallelerimizde biz yokuz. Bizim dışımızda insanlar var. Onların da hakları, hukukları var. Onları hep göz önünde tutarak hareket etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Bayram sabahı silah atanlara ceza

Zonguldak'ta ve bazı illerde bayram sabahı silahla ateş etme geleneğinin doğru olmayan bir gelenek olduğunu ifade eden Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı öncesi uyarılarda bulundu. Tutulmaz, "Bayram günleri ilimizde yanlış gelenek oluşmuş. Silah sıkma geleneği. Bu hem ses olarak hem de yorgun mermilerin başkalarına zarar vermesi olarak çoğu zaman karşımıza çıkıyor. Ülkemizin çoğu yerlerinde de olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür güzel günlerimizi, mutlu günlerimizi kötü bir şeyle karşı karşıya gelmememiz açısından sizlerin vasıtasıyla uyarıyorum. Böyle mutlu günleri silah sıkma gibi olumsuzluklarla olumsuz hale getirmeyelim. Bu konuda güvenlik güçlerimiz tespit ettiklerine gerekli cezayı yazacaklardır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımız tespit edip bize gönderirlerse video gibi belgelerle gerekli cezayı uygularız. Bunu da özellikle vatandaşlarımıza iletmek istiyoruz" diye konuştu.