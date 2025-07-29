Valilikten 11 Yaşındaki Serdal'a Destek: Ameliyat Başarılı!

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Adana'da yürüyemeyen 11 yaşındaki Serdal Kılıç'a valilikten yardım eli uzatıldı. Ameliyat sonrası ayağa kalkan Kılıç'a bisiklet hediye edildi.

Adana'da ayağındaki kemik yanlış kaynadığı için yürüyemeyen ve hayatını kaykay üzerinde geçirmek zorunda kalan 11 yaşındaki Serdal Kılıç'a, valilik yardım eli uzattı.

Valilikten yapılan açıklamada, Serdal Kılıç'ın yaşadığı zorlukların yakından takip edildiği ve gerekli tüm adımların hızla atıldığı belirtildi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından Kılıç'ın ayağa kalktığı, doktorların ifadesine göre bir ay içinde bisiklet sürebilecek duruma geleceği ifade edildi.

Kılıç'a bisiklet hediye edildiği belirtilen açıklamada, süreci yakından takip eden Vali Yavuz Selim Köşger'in şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Serdal evladımızın yaşadığı tabloya kayıtsız kalamazdık. Onun yalnız olmadığını göstermek, devletimizin şefkat elini hissettirmek bizim boynumuzun borcudur."

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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