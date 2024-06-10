Valilik ve TÜBİTAK İş Birliğiyle Eğitim Kalitesi Artırılıyor

Valilik ve TÜBİTAK iş birliği ile öğrencilere çağdaş eğitim materyalleri sunarak eğitim kalitelisi artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, "Tübitak Popüler Bilim Materyalleri" temsili teslim töreni gerçekleştirildi.

Valilik ve TÜBİTAK işbirliği ile başlatılan proje kapsamında Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, Vali Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Esra Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Özarslan, "Tübitak Bilim Yayınları Kitaplarını ve TÜBİTAK Popüler Bilim Dergilerini" öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

Özarslan, "Evlatlarımızı, bilimin ve teknolojinin ışığında yetiştirmek, Sinop'umuzun ve ülkemizin kalkınması için hayati öneme sahiptir. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu proje ile evlatlarımızı çağdaş eğitim materyalleri ile buluşturarak eğitim kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Projenin tüm Sinop'umuza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olması dileklerimi iletiyorum.Bu kapsamda projeye verdiği desteklerden dolayı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan 14 Anaokulu için 840, 49 İlkokul için 7 bin 301, 38 Ortaokul için 6 bin 232, 35 Lise için 1155 ve 2 Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) için 514 olmak üzere toplam 16 bin 180 adet TÜBİTAK BİLİM YAYINLARI KİTAPLARI Sinop'a kazandırıldığı ve 03-18 yaş arası toplam 684 çocuk ve genç için TÜBİTAK BİLİM DERGİLERİ aboneliklerinin gerçekleştirildiği bildirildi.