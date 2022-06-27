Valilik uyardı: "Şiddetli yağışlar saat 21.00'e kadar devam edecek" - Haberler

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Valilik uyardı: "Şiddetli yağışlar saat 21.00'e kadar devam edecek"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Valilik uyardı: 'Şiddetli yağışlar saat 21.00'e kadar devam edecek'

Samsun Valiliği, Alaçam ve Yakakent başta olmak üzere Vezirköprü, Bafra ve Havza ilçelerinde görülen yer yer şiddetli yağışların bugün akşam saat 21.00'e kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Samsun Valiliği, Alaçam ve Yakakent başta olmak üzere Vezirköprü, Bafra ve Havza ilçelerinde görülen yer yer şiddetli yağışların bugün akşam saat 21.00'e kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Valilik, Alaçam ilçesine son 6 saatte gerçekleşen yağış miktarının 58, son 1 saatte düşen yağış miktarının ise 43 kilograma ulaştığını açıkladı.

Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre ilimizin batısında; Alaçam ve Yakakent başta olmak üzere Vezirköprü, Bafra ve Havza ilçelerimizde görülen yer yer şiddetli yağışların bugün akşam saat 21.00'e kadar devam etmesi beklenmektedir. Alaçam ilçemize son 6 saatte gerçekleşen yağış miktarı 58 kg'a, son 1 saatte gerçekleşen yağış miktarı ise 43 kg'a ulaşmıştır. İlgili kurumlarımız ve belediye başkanlıklarımız gerekli önlemleri almış olup meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması ve vatandaşlarımızın can güvenliği için dere kenarlarından uzaklaşması büyük bir önem arz etmektedir" denildi.

(Ahmet Şükrü Uluçay /İHA)

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