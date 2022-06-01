VALİLİK'TEN KUMBURGAZ'DA OTOMOBİLİN DURAĞA GİRDİĞİ KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

VALİLİK'TEN KUMBURGAZ'DA OTOMOBİLİN DURAĞA GİRDİĞİ KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
VALİLİK'TEN KUMBURGAZ'DA OTOMOBİLİN DURAĞA GİRDİĞİ KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İSTANBUL Valiliği'nden, Kumburgaz'da otomobilin durağa girdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 1 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

İSTANBUL Valiliği'nden, Kumburgaz'da otomobilin durağa girdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 1 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece İlçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün

direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır. Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil

şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kumburgaz İstanbul 112 Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title