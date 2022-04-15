VALİLİK: 2022'DE 18 BİN 781 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İSTANBUL (DHA) -

İSTANBUL DHA İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "1 Ocak-15 Nisan 2022 tarihleri arasında; 4 bin 661'i Afganistan, bin 418'i Pakistan olmak üzere toplam 18 bin 781 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı" denildi.

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