Valiler Kararnamesiyle Mardin Valisi Değişti
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla 57 ilin valisi değişti. Mardin Valiliği'ne Karaman Valisi Tuncay Akkoyun atandı.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 57 ilin valisi değişti. Valisi değişen illerden biri de Mardin oldu. Mardin Valiliğine Karaman Valisi Tuncay Akkoyun atandı.
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın yerine Karaman Valisi Tuncay Akkoyun getirildi. Mahmut Demirtaş'ın yeni görev yeri Bursa Valiliği oldu. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel