Valiler Kararnamesiyle Mardin Valisi Değişti

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 57 ilin valisi değişti. Valisi değişen illerden biri de Mardin oldu. Mardin Valiliğine Karaman Valisi Tuncay Akkoyun atandı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın yerine Karaman Valisi Tuncay Akkoyun getirildi. Mahmut Demirtaş'ın yeni görev yeri Bursa Valiliği oldu. - MARDİN