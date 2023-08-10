Valiler Kararnamesiyle 16 Vali Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında; 16 vali, Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.
RESMİ Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 16 vali, Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karabük Valisi Fuat Gürel, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.