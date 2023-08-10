Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valisi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Şanlıurfa Valisi olarak atanırken, yerine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu atandı. İsmail Ustaoğlu'nun kariyeri ve görevleri hakkında bilgi verildi.

Valiler Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnamede 57 il için vali ataması gerçekleşirken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Şanlıurfa Valisi olarak atanırken yerine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu atandı.

İsmail Ustaoğlu kimdir?

1968 yılında Düzce'de doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1992 yılında aynı fakülteden mezun oldu. 1994 yılında Kütahya Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. 1996 yılında 6 ay süreyle Karabük – Eskipazar İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı.

Sırasıyla Aşağıdaki Görevleri Yürüttü: Rize-Hemşin Kaymakamı (1997 – 2000), Van-Saray Kaymakamı (2000 – 2002), Sivas-Hafik Kaymakamı (2002 – 2005), Konya-Cihanbeyli Kaymakamı (2005 – 2006), Bilecik-Osmaneli Kaymakamı (2006 – 2008), İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı (2008 – 2009), İçişleri Bak. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı (2009 – 2013), İçişleri Bak. Strateji Geliştirme Başkanı (2013 – 2016),Bayburt Valisi (2016 – 2017 ), Bitlis Valisi (2017 – 2018) Trabzon Valisi (2018/2023)

Ustaoğlu 10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Balıkesir Valiliği görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası. İngilizce biliyor. - BALIKESİR