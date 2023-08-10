Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Ayrıca, diğer illere yeni valiler atandı.