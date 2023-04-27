VALİDEN DEPREM BÖLGESİNE 1 TIR EKMEK PİŞİRİP GÖNDEREN KARAYAZILI KADINLARA TEŞEKKÜR

DEPREMİN vurduğu Hatay'da 70 gün boyunca lojistikten sorumlu koordinatör vali olarak görev yapan Erzurum Valisi Okay Memiş, depremzedelere 1 TIR dolusu ekmek pişirerek gönderen Karayazılı kadınlara teşekkür etti. Vali Memiş, Ekmekleriniz tüm depremzede kardeşlerimize ulaştı. Gerçekten yaptığınız yardım bizim için çok değerliydi dedi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerin ardından Hatay'da lojistikten sorumlu vali olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, 70 günlük çalışmanın ardından kente geri döndü. Vali Memiş, depremin hemen ardından tandırlarını yakarak depremzedelere 1 TIR dolusu ekmek pişirin gönderen Karayazı ilçesindeki kadınları ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezi'nde 12 kadınla sohbet eden Vali Memiş, Biz, büyük bir milletiz. En kötü günde, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi; dil din ırk mezhep ayrımı yapmadan en güzel şekilde gösteriyoruz. Deprem bölgesinden yeni geldim. Karayazı'dan, Erzurum'un bütün ilçelerinden, köylerinden deprem bölgesine çok fazla yardım yağdı. Fakat siz değerli hanımefendilerin Karayazı'dan bir TIR tandır ekmeği pişirip gönderdiğinize şahit oldum. Ekmekleriniz tüm depremzede kardeşlerimize ulaştı. Gerçekten yaptığınız yardım bizim için çok değerliydi. Yüzyılın afetini yaşadık. Size şöyle söyleyeyim; 2,5 aydır o bölgedeyim. Çok zor bir süreç yaşandı, taş üzerinde taş kalmamış. Binalar oturulacak gibi değil ama Erzurum'dan; belediyeler, itfaiye, jandarmamız, polisimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, korucularımız ve diğer kamu kurumlarımızın oluşturduğu ekiplerle enkaza müdahale ettik ve 560 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardık. Devletimiz depremin olduğu günden itibaren orada gece gündüz demeden 24 saat vatandaşımızın yanında oldu diye konuştu. SIRTIMIZDA KOLİ TAŞIDIK

Hatay'da görev yaptığı süre içerisinde gelen 7 bin TIR malzemeyi dağıttıklarını anlatan Memiş, şunları söyledi

Unvanlarımızı bir kenara bıraktık ve vatandaşın emrine girdik, sırtımızda koli taşıdık. Bütün ekibimizle kapı kapı dolaşıp gönderdiğiniz bütün yardımları afetzede kardeşlerimize ulaştırdık. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Herkes imkanı kadar yardımda bulundu. Tandır ekmeği göndermenizi çok değerli bulduk. Allah hepinizden razı olsun. Bu yüzden bugün sizleri görmek için ilçemize geldik. Bu aziz millet en zor zamanda kenetlenmeyi çok iyi biliyor. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın.

Karayazı'da kurum müdürleri ile Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bir toplantı gerçekleştiren Memiş, ilçe jandarma ve emniyeti yanı sıra okul ziyareti de gerçekleştirdi. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Deniz Demir'in işletmesini gezen Memiş, esnafla da bir araya geldi.