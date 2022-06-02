VALİDEBAĞ KORUSU'NDAN ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ DAVA DÜŞÜRÜLDÜ - Haberler

ÜSKÜDAR Validebağ Korusu'nda torpil atarak 80 metrekarelik alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Gökhan Uyarer'in yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Gökhan Uyarer (47) ve avukatı katıldı. Sanık avukatı mahkemenin ara kararında belirttiği ön ödeme şartını yerine getirdiklerini belirterek, "Davaya konu yerin orman veya tarihi sit alanı olduğuna dair herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Olayda suç kastı yoktur, sanık sabıkasızdır. Müvekkilimizin beraatini aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanmasını ve ayrıca ön ödeme nedeniyle dosyanın düşürülmesini talep ederiz" dedi.

ÖN ÖDEMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

İDDİANAMEDEN

İddianamede Gökhan Uyarer'in "Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme" suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel