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Validebağ Korusu'ndaki Millet Bahçesi Projesi İptal Edildi

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu'nu yapılaşmaya açmaya yönelik 'Millet Bahçesi' projesine ilişkin imar planlarının iptal edilmesi kararı İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu'nu yapılaşmaya açmaya yönelik "Millet Bahçesi" projesine ilişkin imar planlarının iptal edilmesi kararı İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Üsküdar Belediye Başkan aday adayı olan avukat Onur Cingil, onama kararını, sosyal medya hesabından, "Başından beri dedik! 'Validebağ, korudur; koru kalacak' dedik. 'Validebağ, bahçe değil korudur' dedik. Millet Bahçesi Projesi ile ilgili olarak açtığımız davada iptal kararı istinaf mahkemesinin kararıyla kesinleşti. Tüm Üsküdarlılara, ülkemizin her köşesine hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki 1. derece sit alanı olan Validebağ Korusu'nu yapılaşmaya açmaya yönelik "Millet Bahçesi" projesine ilişkin imar planları hazırlanmış, bölge sakinleri de buna karşı eylem başlatmıştı. Üsküdar sakinlerinin ve çevrecilerin avukatlığını ise avukat Onur Cingil üstlenmişti. Bu arada açılan davalar sonucu söz konusu imar değişikliği iptal edilmişti. İmar planlarının iptali kararı karşı yapılan başvuru da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

İstinaf mahkemesi de imar planlarının iptal edilmesi kararını onadı.

CHP'den Üsküdar Belediye Başkan aday adayı olan avukat Onur Cingil kararı istinaf mahkesenin onama kararını sosyal medya hesabından, "Başından beri dedik. 'Validebağ, korudur koru kalacak' dedik. 'Validebağ, bahçe değil korudur' dedik. Millet Bahçesi Projesi ile ilgili olarak açtığımız davada iptal kararı istinaf mahkemesinin kararı ile kesinleşti. Tüm Üsküdarlılara, ülkemizin her köşesine hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nda yapılmak istenen "Millet Bahçesi" projesi ve bu çerçevede hazırlanan imar planı değişikliğine karşı vatandaşlar 2 yıldır direniyordu. Bu kapsamda bölge sakinleri ve çevreciler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP'li Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dava açtı.

Daha önce açılan davalarda imar planlarının yürütmesi durduruldu. 30 Kasım'da İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde görülen iki farklı davanın sonuçlarına göre Millet Bahçesi projesi ve projenin imar planları iptal edildi.

Projeyi iptal eden mahkeme kararında, "Dava konusu işlemlerde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. İmar planlarının iptali için ise "Dava konusu planlarda, şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Üsküdar Çevre Belediye Hukuk Politika Güncel Haberler

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