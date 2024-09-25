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Valide-i Cedid Külliyesi'nde Tarihi Sebil Bakım ve Temizliği Yapıldı

Valide-i Cedid Külliyesi'nde Tarihi Sebil Bakım ve Temizliği Yapıldı
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İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Klasik Osmanlı mimarisinin bir örneği olan Emetullah Rabia Gülnuş Sultan Sebili'nin bakımını gerçekleştirdi. Tarihi yapının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, sebilde her sabah namazı sonrası çorba ve haftalık şerbet dağıtımı yapılacak.

Klasik Osmanlı mimarisinin son geçiş örneği Valide-i Cedid Külliyesi'nin önemli bir parçası olan Emetullah Rabia Gülnuş Sultan Sebili'nin İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından bakım ve temizliği yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi vakıf eserlerini, vakfedenlerin iradesi doğrultusunda, aslına sadık kalarak ve bugünün şartlarına uygun olarak yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak misyonuyla çalışmalarda bulunuyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sebilde kullanım amacını da yansıtacak şekilde Hacı Ahmet Ünal Vakfı iş birliğiyle her sabah namazına müteakip çorba, her hafta cuma namazında ise şerbet dağıtılacak.

Yapının içinde yer aldığı külliye, 1708-1711'de Sultan IV. Mehmed'in eşi, Sultan III. Ahmed'in annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan tarafından, Mimar Kayserili Mehmed Ağa'ya yaptırıldı.

Sebil, 1710'da tamamen mermer malzeme kullanılarak inşa edildi. Çokgen planlı ve beş yüzlü olan sebilin her yüzünde sütunların taşıdığı sivri kemerlerle teşkil edilmiş pencereler bulunuyor.

Sebilin saçağının altında ise her yüzde ikişer mısra olmak üzere on mısralı 1709-1710 tarihli kitabe yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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