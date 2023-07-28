Vali Yılmaz Şimşek : "Köylerin yol standartı iyileştirilecek"

SİVAS Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kırsalda köy ziyaretlerine devam ediyor. İlçe ve köy ziyaretlerine önem veren Vali Yılmaz Şimşek, Hafik ilçesine bağlı Tozanlı Vadisi bölgesinde yer alan Değirmenseki, Beykonağı, Adamlı, Kızılcaören köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Şimşek, köylerin genel durumu hakkında bilgi alarak çocuklarla da yakından ilgilendi. Vali Yılmaz Şimşek köy ziyaretlerinin ardından Melek Dede Mesire alanına geçerek, bölgede bulunan köy muhtarları ile bir araya geldi.

Talepler tek tek not alındı

Bölgeyi tanımak, sorunları yerinde tespit etmek ve talepleri not almak için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Yılmaz Şimşek, bölgenin yol standartlarının iyileştirileceği sözünü verdi. Not aldığımız talepleri yatırım programları dikkate alınarak bölgenin hizmetine en kısa sürede sunacağız diyen Vali Şimşek, "Vatandaşlarımız tarafından talep edilen yol ve sağlık hizmetleriyle ilgili yol haritası belirleyeceğiz. Devletimize güvenin. Hem yol hem de diğer eksiklikler imkanlar ölçüsünde yapılacak" dedi. Vali Yılmaz Şimşek Hafik ilçesine bağlı köy ziyaretlerinin ardından merkeze bağlı Asarcık ve Karabalçık köylerine de uğradı.