Vali Yılmaz, Osmaniye'deki Yangın Bölgesini İnceledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesindeki yangın bölgesinde söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. 200 personel, 20 arazöz ve 4 helikopterle müdahale edildiğini belirtti.

VALİ YILMAZ'DAN İNCELEME

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyündeki yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklama yapan Vali Yılmaz, "Yangına 200 personel, 20 arazöz ve 4 helikopterle müdahale ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 1 saat içerisinde tamamen kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Bu sıralar gerçekten ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Osmaniye'mizde de sık sık yangınlar oluyor. Kıymetli hemşehrilerimize bir kez daha çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü yanan bu yeşil vatanın tekrar eski haline gelmesinin yıllar sürdüğünü biliyoruz. Yeşil vatanımızı korumak için canla başla mücadele eden orman teşkilatımız başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat

'Topuklu Efe' krizi burada patlak vermiş! Özgür Özel'in tavrına dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe, Kerem'den sonra bir bomba daha patlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.