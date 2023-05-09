VALİ YILMAZ KONTEYNER KENT TAMAMLANDIĞINDA YAKLAŞIK 8 BİN KİŞİNİN KALDIĞI BİR KENT OLACAK

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, genişletme çalışmaları devam eden konteyner kentte şu ana kadar bin 925 konteyner kurulduğunu belirterek, 'Bütün çalışmalarımız tamamlandığında burası yaklaşık 8 bin kişinin kaldığı bir kent olacak.

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, genişletme çalışmaları devam eden konteyner kentte şu ana kadar bin 925 konteyner kurulduğunu belirterek, 'Bütün çalışmalarımız tamamlandığında burası yaklaşık 8 bin kişinin kaldığı bir kent olacak. Çarşısını da yakında oluşturmayı planlıyoruz, onun çalışmasına da başladık' dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, büyütme çalışmaları devam eden konteyner kentte incelemelerde bulunarak, depremzede vatandaşlarla görüştü. Ziyarette İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut da yer aldı.

3 BİN 609 DEPREMZEDE YAŞIYOR

Vali Yılmaz ilk olarak devam eden çalışmalar hakkında Konteyner Sorumlusu Kaymakam Ahmet Yeşilyurt'tan bilgi aldı. Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, konteyner kentte 2 bin 80 konteyner kurulacağını ve bu konteynerlerden şu an bin 925'inin kurulduğunu ifade ederek, oturuma hazır hale getirilen bin 146 konteynerin 904'ünde 3 bin 609 depremzede vatandaşın yaşadığını, 242 konteynerin ise vatandaşlara tahsis edilmeye başlandığını söyledi. Konteyner kentte anaokulunun faaliyete geçtiğini ifade eden Kaymakam Yeşilyurt, konteyner kentte itfaiyenin bulunduğu ayrıca 19 dükkan ve 30 ofis bulunduğu bilgisini verdi.

Ziyaretinin devamında depremzedeleri ziyaret eden Vali Yılmaz, bir süre sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yılmaz, kitap hediye etti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE EN GÜZEL KONTEYNER KENTİ

Vali Erdinç Yılmaz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 'Şu anda konteyner kentimizin kurulum çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de en büyük ve en güzel, bütün sosyal donatılarıyla, burada konaklayan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, sağlık birimi, kütüphane, marketi, bütün sosyal donatıları ihtiyaç duyulabilecek bütün birimleriyle oluşturulmaktadır. Hemşehrilerimizin en rahat edebilecekleri şekilde inşa etme çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 2 bine yaklaştı. İnşallah bütün ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayana kadar çalışmalarımız devam edecek. Bütün çalışmalarımız tamamlandığında burası yaklaşık 8 bin kişinin kaldığı bir kent olacak. Çarşısını da yakında oluşturmayı planlıyoruz, onun çalışmasına da başladık' dedi. (DHA)