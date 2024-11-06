Vali Yılmaz Depremzedelere Modern Köy Evlerini Tanıttı

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, depremzede vatandaşlar için yapımı tamamlanan köy evlerinde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, "Köylerimize yapılan konutlarımız villa tipinde diyebileceğimiz, son derece modern, depreme dayanıklı, çok sağlam ve projeleri de hemşehrilerimizin çok rahat edecekleri, çok kullanışlı projeler" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, ilk olarak Alibozlu Köyü'nde yapımı tamamlanan köy konutlarını inceledi. Vali Yılmaz, inşa çalışması tamamlanan evlerin sadece elektrik eksikliği olduğunu söyledi. Evlerin 141 metrekare olduğunu kaydeden Vali Yılmaz, hak sahipliği için kuraların da çekildiğini kaydetti. Gökçayır Köyü'nde yapımı devam eden konutları da denetleyen Yılmaz 10 köy konutunda çalışmaların yüzde 80 tamamlandığını dile getirdi.

Evlerin ocak ayında teslim edileceğini belirten Yılmaz, "Köylerimize yapılan konutlarımız villa tipinde diyebileceğimiz, son derece modern, depreme dayanıklı, çok sağlam ve projeleri de hemşehrilerimizin çok rahat edecekleri, çok kullanışlı projeler. Bu konutları hemşehrilerimize kazandırdığımız için mutluyuz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. İlimizde depremin izlerini bir an evvel silmek için canla başla çalışıyoruz. Bu konutlarımızın hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. )

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,