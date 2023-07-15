Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesinin Gaffarlı Köyü'nde devam eden orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Yılmaz, yangına havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirtti.

Vali Yılmaz'dan orman yangını açıklaması

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz :

"Şu anda hem havadan hem karadan bütün imkanlarımızla müdahale ediyoruz, çok ciddi bir yangın var"

OSMANİYE - Osmaniye'de devam eden yangın bölgesinde inceleme yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Sumbas ilçemizin Gaffarlı Köyü'nde çok ciddi bir yangın var. Şu anda hem havadan hem karadan bütün imkanlarımızla müdahale ediyoruz" dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesinin Gaffarlı Köyü'nde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi alarak açıklama yaptı.

Vali Erdinç Yılmaz açıklamasında, "Sumbas ilçemizin Gaffarlı Köyü'nde çok ciddi bir yangın var. Şu anda hem havadan hem karadan bütün imkanlarımızla müdahale ediyoruz. Gördüğünüz gibi ciddi bir rüzgar var, maalesef hava çok sıcak. Şu anda 2 uçak, 5 helikopter havadan ve bütün araçlarımızla karadan müdahalemiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede kontrol altına almaya gayret gösteriyoruz, Allah'ın izniyle kontrol altına alacağız inşallah. Şu ana kadar 6 evi tahliye ettik, 100 büyükbaş hayvanı da tahliye ettik. Eğer tehlike arz edecek olursa, evlere yaklaşma durumunda diğer yerlerde de bu uygulamayı yaparız" dedi.

Vali Yılmaz'ın incelemelerinde Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz yer aldı.