Vali Yılmaz, Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdu'nda Öğrencilerle Buluştu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni hizmete giren Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle sohbet ederek, devletin gençlere destek olacağını vurguladı.

Vali Yılmaz, yurt binasına yaptığı ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi'den bilgi aldı.

Görüşmenin ardından öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, görüş ve önerileri dinledi.

Vali Yılmaz, öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Devletimiz her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edecek. Burada kendinizi evinizde gibi hissetmenizi istiyoruz. Eğitim hayatınızda başarılı olmanız için her türlü desteği sunmaya hazırız." dedi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
