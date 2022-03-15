Vali Yıldırım, Yusuf Şenel Ortaokulu Kütüphanesinin açılışına katıldı - Haberler

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Vali Yıldırım, Yusuf Şenel Ortaokulu Kütüphanesinin açılışına katıldı

AA - Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Vali Yıldırım, Yusuf Şenel Ortaokulu Kütüphanesinin açılışına katıldı

Çerkezköy Yusuf Şenel Ortaokulu Z Kütüphanesi törenle açıldı.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Yusuf Şenel Ortaokulu Z Kütüphanesi törenle açıldı.

Okul Müdürü Ercan Ögeday, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan hayırsever Yusuf Şenel 'in donatılmasına katkıda bulunduğu kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada akademik, kültürel, spor anlamında başarılı olan okullarına açılan kütüphanenin de büyük katkısı olacağını belirtti.

Şenel ise eğitime katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İYİ Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Yasemin Altın Erseçkin, öğretmenler ve öğrenciler katıldığı törende kütüphanenin kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı.

Açılışın ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezdi.

Öğrenciler tarafından Vali Yıldırım'a, Duru, Ulusan ve Şenel'e çeşitli hediyeler verildi.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

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