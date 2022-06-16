Vali Yıldırım Tekirdağ'da misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ukrayna'nın Herson bölgesinden tahliye edilerek Muratlı Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ukrayna'nın Herson bölgesinden tahliye edilerek Muratlı Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda misafir edilen Ahıska Türklerini ziyaret etti. Vali Yıldırım, ziyarette Ahıska Türkleri ile bir süre sohbet etti. Ahıska Türklerinin taleplerini dinleyen Yıldırım, sıkıntılarının çözülmesi, taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdi. Vali Yıldırım'a ziyaretinde Muratlı Kaymakam Vekili Asalet Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve ilçe protokolü eşlik etti. AA / Mesut Karaduman - Güncel Aziz Yıldırım Tekirdağ Ukrayna Herson Güncel Haberler

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