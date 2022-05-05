Vali Yıldırım Tekirdağ'da kalan Ahıska Türklerini ziyaret etti - Haberler

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Vali Yıldırım Tekirdağ'da kalan Ahıska Türklerini ziyaret etti

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Vali Yıldırım Tekirdağ'da kalan Ahıska Türklerini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ukrayna'nın Herson bölgesinden gelen ve Muratlı Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda misafir edilen 85 Ahıska Türkü'nü ziyaret etti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ukrayna'nın Herson bölgesinden gelen ve Muratlı Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda misafir edilen 85 Ahıska Türkü'nü ziyaret etti.

Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, ziyarette Ahıska Türkleri ile sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Çocukların da bayramını kutlayan Vali Yıldırım ve eşi onlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yıldırım'a ziyaretinde Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş eşlik etti.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Ukrayna, Herson, Güncel, Haberler

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