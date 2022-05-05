Vali Yıldırım şehit Akgün'ün ailesini ziyaret etti
AA - Ömür Çolak - Güncel
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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, şehidin Saray ilçesindeki ailesiyle yakından ilgilenerek acılarını paylaştı, başsağlığı ve sabırlar diledi.
Vali Yıldırım'a ziyaretinde Saray Kaymakamı Adem Ünal, İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş eşlik etti.
Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesindeki operasyonda mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
AA / Ömür Çolak - Güncel