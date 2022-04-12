Vali Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi - Haberler

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Vali Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

AA - Ömür Çolak - Güncel
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Vali Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.

Kaymakamlığın organizasyonunda ilçedeki bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi.

İftara katılan Vali Yıldırım, her zaman vatan için canlarını feda eden şehitlerin aileleri ve gazilerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

İftar programına Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara Jandarma Komutanı İsmail Erdoğan, Malkara Emniyet Müdür Vekili İsa Karasu da katıldı.

AA / Ömür Çolak - Güncel

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Şehit, İftar, Güncel, Haberler

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