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Vali Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet birimini ziyaret etti

AA - Fırat Çakır - Güncel
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Vali Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet birimini ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Yat Limanı'nda Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Burak Akanpınar karşıladı.

Görevli personeli selamlayan Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Timi envanterine giren KB-17 Sahil Güvenlik Botu'nu gezdi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım'a ziyareti sırasında, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç eşlik etti.

Ares Tersanesinde üretilen, yerli üretim olan KB-17 Sahil Güvenlik Botu, Tekirdağ'da 7-24 esasına istinaden görev yapmaya başladı.

AA / Fırat Çakır - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Aziz Yıldırım Tekirdağ Güncel Haberler

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