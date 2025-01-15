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Vali Yiğitbaşı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Vali Yiğitbaşı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve ödüllendirmek üzere seçimler yaptı. Vali Yiğitbaşı, muhabirlerin çalışmalarını tebrik etti ve yılın önemli anlarını yansıtan fotoğraflar arasından seçim yaparken zorlandığını belirtti.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Yiğitbaşı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Utanç", "Haber"de Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğraflarını seçen Yiğitbaşı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lokman İlhan'ın "Derin Tehdit", "Günlük Hayat"ta Hakan Nural'ın "Suda Yürüyenler" ve "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karelerine oy verdi.

Fotoğrafları çeken muhabirlerin çalışmalarını tebrik eden Yiğitbaşı, 5 kategorideki birbirinden güzel fotoğrafları seçerken zorlandığını söyledi.

Seçim yaparken fotoğraflardaki o anları yaşadığını ve dokunaklı olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bütün fotoğraflar birbirinden güzel ve özel. 'Özgür Suriye' kategorisinde çok trajik fotoğraflar var. Esed'in devrilişi ve sonrasında yaşanan o zafer mutluluğunu yaşatan görselleri görmüş olduk. O farklı duygular içerisinde gidip geliyorsunuz. Zorlansak da 5 kategorideki fotoğraflardan seçimlerimizi gerçekleştirdik. Dünyanın her noktasında özveriyle görevlerini yapan ve muhteşem kareleri bizlerle buluşturan Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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